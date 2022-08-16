Китай введёт санкции против поддерживающих независимость Тайваня чиновников острова
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Канцелярию по работе с Тайванем ЦК Коммунистической партии Китая.
В список также попал представитель острова в США Сяо Мэйцинь и другие «несгибаемые сепаратисты, выступающие за независимость острова».
Ранее официальный представитель китайского Минобороны У Цянь заявил, что КНР призывает США уважать важнейшие интересы Пекина и отказаться от иллюзий об использовании Тайваня для контроля над Китаем.