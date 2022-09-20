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China Daily: Европа окажется главным проигравшим при любом исходе конфликта на Украине

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Страны Европы «потеряют больше всех» при любом исходе конфликта вокруг Украины. Об этом пишет издание China Daily.
China Daily: Европа окажется главным проигравшим при любом исходе конфликта на Украине
  • AFP
  • © Kenzo TRIBOUILLARD

«Европейский союз в целом проиграет больше всех, независимо от того, как закончится конфликт между Россией и Украиной», — говорится в сообщении.

Авторы статьи подчёркивают, что последствия для стран Евросоюза будут заключаться не только в падении экономики и снижении уровня благосостояния, но и в  геополитических издержках.

Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что энергетический кризис в европейских странах пока только нарастает.

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