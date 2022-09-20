China Daily: Европа окажется главным проигравшим при любом исходе конфликта на Украине

Страны Европы «потеряют больше всех» при любом исходе конфликта вокруг Украины. Об этом пишет издание China Daily.

«Европейский союз в целом проиграет больше всех, независимо от того, как закончится конфликт между Россией и Украиной», — говорится в сообщении.

Авторы статьи подчёркивают, что последствия для стран Евросоюза будут заключаться не только в падении экономики и снижении уровня благосостояния, но и в геополитических издержках.

Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что энергетический кризис в европейских странах пока только нарастает.