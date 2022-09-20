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Столтенберг заявил, что в НАТО сочтут нелегитимными итоги голосования в Донбассе

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НАТО будет считать результаты голосования о присоединении республик Донбасса и ряда украинских регионов к России нелегитимными, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Столтенберг заявил, что в НАТО сочтут нелегитимными итоги голосования в Донбассе
  • AFP
  • © ANDRE PAIN

«Это дальнейшая эскалация... Международное сообщество должно осудить это вопиющее нарушение международного права и усилить поддержку Украины», — цитирует его РИА Новости.

Голосование о вхождении в состав России пройдёт в ДНР с 23 по 27 сентября.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что референдумы о вхождении Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей Украины не повлияют на позицию Киева в отношении намерений вести боевые действия в Донбассе.

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