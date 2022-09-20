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Центробанк Швеции повысил учётную ставку до 1,75%

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Центральный банк Швеции повысил учётную ставку на 1 процентный пункт — до 1,75%.
Центробанк Швеции повысил учётную ставку до 1,75%
  • Gettyimages.ru
  • © Murat Taner

«Инфляция слишком высока. Это подрывает покупательную способность домохозяйств и затрудняет планирование своих финансов как для компаний, так и для домохозяйств... Поэтому исполнительный совет (банка) принял решение повысить учётную ставку на 1 процентный пункт — до 1,75 %», — говорится в заявлении банка.

По прогнозам, в ближайшие полгода ставка продолжит повышаться.

16 сентября Банк России снизил ключевую ставку с 8 до 7,5% годовых — минимального уровня с декабря 2021 года.

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