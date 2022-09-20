Центробанк Швеции повысил учётную ставку до 1,75%

Центральный банк Швеции повысил учётную ставку на 1 процентный пункт — до 1,75%.

«Инфляция слишком высока. Это подрывает покупательную способность домохозяйств и затрудняет планирование своих финансов как для компаний, так и для домохозяйств... Поэтому исполнительный совет (банка) принял решение повысить учётную ставку на 1 процентный пункт — до 1,75 %», — говорится в заявлении банка.

По прогнозам, в ближайшие полгода ставка продолжит повышаться.

16 сентября Банк России снизил ключевую ставку с 8 до 7,5% годовых — минимального уровня с декабря 2021 года.