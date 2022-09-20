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Евросоюз выделит Украине ещё €5 млрд макрофинансовой помощи

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Совет ЕС принял решение о выделении Украине макрофинансовой помощи в размере €5 млрд.
Евросоюз выделит Украине ещё €5 млрд макрофинансовой помощи
  • AFP
  • © Sergei SUPINSKY

«Европейская комиссия предложила Украине ещё €5 млрд макрофинансовой помощи в качестве второй части пакета в €9 млрд, о котором было объявлено 18 мая 2022 года», — сообщает Еврокомиссия.

Отмечается, что предложение направлено на то, чтобы помочь Украине удовлетворить её растущие финансовые потребности в связи с конфликтом с Россией.

7 сентября Еврокомиссия предложила Украине дополнительную помощь в объёме €5 млрд.

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