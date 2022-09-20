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Политолог Бальбек: с защитой интересов у Индии всё нормально

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Анастасия Белоусова
Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал рекомендации в исследовательской службе конгресса США парламентариям обсудить вопрос о мерах, которые могли бы повлиять на российско-индийские отношения.
Политолог Бальбек: с защитой интересов у Индии всё нормально
  • Gettyimages.ru
  • © Hindustan Times

«Нью-Дели как раз занял принципиальную позицию в отношении защиты национальных интересов. Именно поэтому Индия сотрудничает с Россией и не собирается присоединяться к мощной антироссийской истерии», — считает политолог.

По его мнению, Вашингтон может «попытаться запугать индийское правительство».

«В свете изменения мировой экономики те вряд ли захотят подставлять свою шею под чужой топор. Так что с защитой интересов у Индии всё нормально», — сказал Бальбек.

Ранее в США предложили рассмотреть вопрос «стимулирования» Индии к сокращению связей с Россией.

Нейтральное отношение властей Индии к конфликту на Украине «разочаровало и обескуражило многих экспертов из США и других стран», которые ожидали, что Нью-Дели будет придерживаться «более принципиальной позиции».

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