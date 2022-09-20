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Politico: США намерены передать Узбекистану и Таджикистану почти 50 военных самолётов

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Власти Соединённых Штатов намерены передать Узбекистану и Таджикистану почти 50 военных самолётов в обмен на помощь в борьбе с терроризмом в Афганистане.
Politico: США намерены передать Узбекистану и Таджикистану почти 50 военных самолётов
  • Gettyimages.ru
  • © Harald Tittel/picture alliance

Об этом сообщает издание Politico.

«План состоит в том, чтобы передать некоторое количество воздушных судов правительствам Узбекистана и Таджикистана в обмен на неформальное соглашение об углублении наших отношений в сфере безопасности в части охраны границ и контртерроризма», — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идёт о передаче около 50 военных самолётов.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что власти США никогда не допустят повторного превращения Афганистана в пристанище террористов.

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