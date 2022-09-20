Politico: США намерены передать Узбекистану и Таджикистану почти 50 военных самолётов
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Об этом сообщает издание Politico.
«План состоит в том, чтобы передать некоторое количество воздушных судов правительствам Узбекистана и Таджикистана в обмен на неформальное соглашение об углублении наших отношений в сфере безопасности в части охраны границ и контртерроризма», — говорится в сообщении.
Уточняется, что речь идёт о передаче около 50 военных самолётов.
Ранее американский президент Джо Байден заявил, что власти США никогда не допустят повторного превращения Афганистана в пристанище террористов.