Politico: США намерены передать Узбекистану и Таджикистану почти 50 военных самолётов

Власти Соединённых Штатов намерены передать Узбекистану и Таджикистану почти 50 военных самолётов в обмен на помощь в борьбе с терроризмом в Афганистане.

Об этом сообщает издание Politico.

«План состоит в том, чтобы передать некоторое количество воздушных судов правительствам Узбекистана и Таджикистана в обмен на неформальное соглашение об углублении наших отношений в сфере безопасности в части охраны границ и контртерроризма», — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идёт о передаче около 50 военных самолётов.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что власти США никогда не допустят повторного превращения Афганистана в пристанище террористов.