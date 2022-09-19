Турция договорилась с американской компанией об отправке своего первого астронавта в космос

Министр промышленности и технологии Турции Мустафа Варанк в своих соцсетях сообщил, что турецкая сторона и американская компания Axiom Space подписали соглашение об отправке в космос первого турецкого астронавта.

«Мы подписали историческое соглашение о первом пилотируемом космическом полёте, который будет осуществлён к 100-летию нашей страны. Мы будем сотрудничать с Axiom Space с целью подготовки и обслуживания полёта турецкого астронавта, процесс отбора которого продолжается», — цитирует его ТАСС.

В декабре 2021 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с основателем компании SpaceX Илоном Маском сотрудничество в космической сфере.