В МИД России заявили о готовности содействовать встрече глав МИД Турции и Сирии

Россия готова содействовать встрече глав МИД Турции и Сирии и при необходимости может предоставить свою площадку. Об этом заявил замглавы российского МИД Михаил Богданов.

«Конечно, мы считаем, что встреча была бы полезной. Речь идёт о налаживании контактов, сейчас пока по линии военных и спецслужб — такие контакты были. Мы их поддерживаем», — приводит РИА Новости его слова.

Богданов добавил, что Россия выступает за нормализацию отношений Турции и Сирии.

«Если они захотят — мы всегда готовы принять, естественно... Мы всегда готовы предоставить свою помощь», — сообщил дипломат.

В августе турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не ставит целью свержение Башара Асада с поста президента Сирии.