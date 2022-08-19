Эрдоган заявил, что Турция не ставит целью свержение Асада с поста президента Сирии
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Об этом сообщил телеканал TRT.
По словам Эрдогана, Турция выступает за территориальную целостность Сирии и предпочитает решать проблемы дипломатическим путём.
«У нас нет такой проблемы, как свержение или несвержение Асада», — сказал он.
Турецкий президент заявил, что все шаги, предпринимаемые Анкарой в Сирии, в том числе в координации с Москвой, направлены на борьбу с терроризмом.
Ранее сообщалось, что президенты Турции и Сирии Реджеп Тайип Эрдоган и Башар Асад могут провести телефонные переговоры.