Эрдоган заявил, что Турция не ставит целью свержение Асада с поста президента Сирии

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не ставит целью свержение Башара Асада с поста президента Сирии.

Об этом сообщил телеканал TRT.

По словам Эрдогана, Турция выступает за территориальную целостность Сирии и предпочитает решать проблемы дипломатическим путём.

«У нас нет такой проблемы, как свержение или несвержение Асада», — сказал он.

Турецкий президент заявил, что все шаги, предпринимаемые Анкарой в Сирии, в том числе в координации с Москвой, направлены на борьбу с терроризмом.

Ранее сообщалось, что президенты Турции и Сирии Реджеп Тайип Эрдоган и Башар Асад могут провести телефонные переговоры.