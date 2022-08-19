военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Эрдоган заявил, что Турция не ставит целью свержение Асада с поста президента Сирии

Короткая ссылка
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не ставит целью свержение Башара Асада с поста президента Сирии.
Эрдоган заявил, что Турция не ставит целью свержение Асада с поста президента Сирии
  • AP
  • © Vyacheslav Prokofyev, Sputnik, Kremlin Pool

Об этом сообщил телеканал TRT.

По словам Эрдогана, Турция выступает за территориальную целостность Сирии и предпочитает решать проблемы дипломатическим путём. 

«У нас нет такой проблемы, как свержение или несвержение Асада», — сказал он.

Турецкий президент заявил, что все шаги, предпринимаемые Анкарой в Сирии, в том числе в координации с Москвой, направлены на борьбу с терроризмом.

Ранее сообщалось, что президенты Турции и Сирии Реджеп Тайип Эрдоган и Башар Асад могут провести телефонные переговоры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить