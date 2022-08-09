Türkiye: Эрдоган и Асад могут провести телефонные переговоры

Президенты Турции и Сирии Реджеп Тайип Эрдоган и Башар Асад могут провести телефонные переговоры.

Об этом пишет газета Türkiye со ссылкой на источники.

Издание напоминает, что недавно Эрдоган посетил c визитом Сочи, где обменялся мнениями с российским лидером Путиным по Сирии.

В материале газеты, как уточняет РИА Новости, говорится, что российский лидер предложил сторонам встретиться для обсуждений.

«Согласно новостям, Анкара заявила, что для этой встречи слишком рано. Однако было отмечено, что могут состояться телефонные переговоры Эрдогана и Асада», — пишет издание.

Ранее сообщалось, что Россия и Турция выступают за сохранение целостности Сирии. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров стран Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по итогам переговоров в Сочи.

В конце июля министр обороны России Сергей Шойгу провёл встречу с турецким коллегой Хулуси Акаром.

Отмечается, что стороны обсудили ситуацию на Украине, обстановку на Ближнем Востоке, отдельно затронув тему Сирии.