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Пресс-секретарь Ельцина Ястржембский прокомментировал слова Клинтона о разговоре про НАТО

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Занимавший пост пресс-секретаря президента России Бориса Ельцина Сергей Ястржембский прокомментировал слова экс-президента США Билла Клинтона о разговоре про НАТО.
Пресс-секретарь Ельцина Ястржембский прокомментировал слова Клинтона о разговоре про НАТО
  • AP

Об этом пишет РИА Новости.

«Я участвовал в трёх встречах 1997—1998 годов на высшем уровне между двумя президентами (Ельциным и Клинтоном. — RT), и я не помню, чтобы на одной из этих встреч заходила речь о расширении НАТО на восток. При мне на трёх последних встречах Ельцина и Клинтона такого разговора не было», — сказал Ястржембский.

Он также отметил, что такой разговор мог состояться на встречах без его участия.

Бывший президент США Билл Клинтон в интервью CNN заявил, что экс-президент России Борис Ельцин не верил в угрозу расширения НАТО на восток.

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