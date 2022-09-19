Пресс-секретарь Ельцина Ястржембский прокомментировал слова Клинтона о разговоре про НАТО

Занимавший пост пресс-секретаря президента России Бориса Ельцина Сергей Ястржембский прокомментировал слова экс-президента США Билла Клинтона о разговоре про НАТО.

Об этом пишет РИА Новости.

«Я участвовал в трёх встречах 1997—1998 годов на высшем уровне между двумя президентами (Ельциным и Клинтоном. — RT), и я не помню, чтобы на одной из этих встреч заходила речь о расширении НАТО на восток. При мне на трёх последних встречах Ельцина и Клинтона такого разговора не было», — сказал Ястржембский.

Он также отметил, что такой разговор мог состояться на встречах без его участия.

Бывший президент США Билл Клинтон в интервью CNN заявил, что экс-президент России Борис Ельцин не верил в угрозу расширения НАТО на восток.