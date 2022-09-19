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Президент Ирана Раиси рассказал о сближении находящихся под санкциями США стран

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Введение санкций со стороны США сближает страны, против которых принимают ограничительные меры. Об этом заявил президент Ирана Ибрагим Раиси.
Президент Ирана Раиси рассказал о сближении находящихся под санкциями США стран
  • globallookpress.com
  • © Iranian Presidency/Keystone Press Agency

«Несколько стран находятся под санкциями (США. — RT). Действуя так, они заставляют их сближаться, укрепляя их единство. И это делает американские санкции неэффективными», — приводит РИА Новости его слова в интервью телеканалу CBS.

Раиси добавил, что санкционное давление Вашингтона обречено на провал.

Ранее в Минфине США сообщили о введении дополнительных санкций против Ирана за деятельность в киберпространстве.

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