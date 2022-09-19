Президент Ирана Раиси рассказал о сближении находящихся под санкциями США стран

Введение санкций со стороны США сближает страны, против которых принимают ограничительные меры. Об этом заявил президент Ирана Ибрагим Раиси.

«Несколько стран находятся под санкциями (США. — RT). Действуя так, они заставляют их сближаться, укрепляя их единство. И это делает американские санкции неэффективными», — приводит РИА Новости его слова в интервью телеканалу CBS.

Раиси добавил, что санкционное давление Вашингтона обречено на провал.

Ранее в Минфине США сообщили о введении дополнительных санкций против Ирана за деятельность в киберпространстве.