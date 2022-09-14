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США ввели дополнительные санкции против Ирана за кибератаки

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В Минфине США сообщили о введении дополнительных санкций против Ирана за деятельность в киберпространстве.
США ввели дополнительные санкции против Ирана за кибератаки
  • Gettyimages.ru
  • © Milan_Jovic

«Управление Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело санкции против десяти физлиц и двух юрлиц за их участие в совершении злонамеренных действий в киберпространстве, включая деятельность программ-вымогателей», — говорится в тексте официального заявления на сайте ведомства.

9 сентября Соединённые Штаты ввели рестрикции против министра разведки и национальной безопасности Ирана Эсмаэйла Хатиба.

Также в начале июля США ввели санкции против 13 компаний, двух морских танкеров и двух физических лиц, связанных с нефтяным сектором Ирана.

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