США ввели дополнительные санкции против Ирана за кибератаки

В Минфине США сообщили о введении дополнительных санкций против Ирана за деятельность в киберпространстве.

«Управление Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело санкции против десяти физлиц и двух юрлиц за их участие в совершении злонамеренных действий в киберпространстве, включая деятельность программ-вымогателей», — говорится в тексте официального заявления на сайте ведомства.

9 сентября Соединённые Штаты ввели рестрикции против министра разведки и национальной безопасности Ирана Эсмаэйла Хатиба.

Также в начале июля США ввели санкции против 13 компаний, двух морских танкеров и двух физических лиц, связанных с нефтяным сектором Ирана.