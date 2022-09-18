Блинкен в разговоре с Алиевым поддержал прекращение огня между Азербайджаном и Арменией

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонных переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым поприветствовал прекращение боевых действий между Баку и Ереваном и призвал Баку соблюдать режим тишины.

«Секретарь Блинкен призвал президента Алиева соблюдать режим прекращения огня, отвести вооружённые силы и работать над преодолением всех разногласий между Арменией и Азербайджаном в рамках мирных переговоров», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Блинкен поприветствовал прекращение «недавних военных действий» между странами.

Ранее глава передовой группы миссии ОДКБ в Армении генерал-полковник Анатолий Сидоров заявил, что организация стремится урегулировать напряжённость на границе между Арменией и Азербайджаном мирным способом.