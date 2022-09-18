Экс-премьер Греции Ципрас заявил, что от украинского кризиса больше всего пострадала Европа

Европейские страны стали главными проигравшими из-за украинского кризиса с точки зрения экономики и геополитики. Об этом заявил лидер главной оппозиционной партии «Коалиция радикальных левых сил — Прогрессивный альянс» (СИРИЗА — ПА), экс-премьер Греции Алексис Ципрас.

Такое мнение он выразил в ходе выступления на пресс-конференции на 86-й Международной ярмарке товаров народного и промышленного потребления в Салониках.

«Главный проигравший в экономическом и геополитическом планах (в украинском кризисе. — RT) — Европа, у которой есть огромный дефицит стратегии», — цитирует его РИА Новости.

Европейские страны, подчеркнул бывший греческий премьер, «катятся кубарем».

Ципрас отметил дефицит лидерства, мышления и стратегии среди европейских лидеров.

Греческий политик также ранее заявил, что рубль стал одной из самых сильных валют в мире.