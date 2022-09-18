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Ле Пен назвала присоединение Франции к антироссийским санкциям геополитической ошибкой

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Лидер фракции партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен заявила, что присоединение Франции к антироссийским санкциям стало геополитической ошибкой.
Ле Пен назвала присоединение Франции к антироссийским санкциям геополитической ошибкой
  • Gettyimages.ru

«Франция допустила геополитическую ошибку, приняв участие в неуместных и непродуманных санкциях против России», — приводит ТАСС слова Ле Пен на партийной конференции.

По мнению французского политика, страны Европейского союза ввели санкции в отношении России «в состоянии истерии от украинского конфликта».

Ранее Ле Пен заявила, что санкции, введённые ЕС против России, больше навредили самой Европе.

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