Ле Пен назвала присоединение Франции к антироссийским санкциям геополитической ошибкой
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«Франция допустила геополитическую ошибку, приняв участие в неуместных и непродуманных санкциях против России», — приводит ТАСС слова Ле Пен на партийной конференции.
По мнению французского политика, страны Европейского союза ввели санкции в отношении России «в состоянии истерии от украинского конфликта».
Ранее Ле Пен заявила, что санкции, введённые ЕС против России, больше навредили самой Европе.