Страны-участницы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) работают не для того, чтобы «дружить против кого-то», а для достижения высоких идеалов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1».

«Это не про то, чтобы дружить против кого-то. Это про то, чтобы дружить во имя каких-то более высоких идеалов и во имя выгоды народов стран, которые участвуют в ШОС», — цитирует его РИА Новости.

Таким образом Песков ответил на вопрос о целях, которые преследует организация.

Кроме того, пресс-секретарь не согласился с тем, что ШОС является противовесом G7, как теперь пытаются говорить на Западе.

Ранее польский журналист Енджей Белецкий в статье для издания Rzeczpospolita заявил, что саммит ШОС показал, что половина человечества стоит на стороне России.