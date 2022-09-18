Песков: страны ШОС работают не против кого-то, а во имя высоких целей
- РИА Новости
«Это не про то, чтобы дружить против кого-то. Это про то, чтобы дружить во имя каких-то более высоких идеалов и во имя выгоды народов стран, которые участвуют в ШОС», — цитирует его РИА Новости.
Таким образом Песков ответил на вопрос о целях, которые преследует организация.
Кроме того, пресс-секретарь не согласился с тем, что ШОС является противовесом G7, как теперь пытаются говорить на Западе.
Ранее польский журналист Енджей Белецкий в статье для издания Rzeczpospolita заявил, что саммит ШОС показал, что половина человечества стоит на стороне России.