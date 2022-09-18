Песков: Россия и Китай не стремятся «рулить» всем миром, в отличие от других стран

У России и Китая нет целей «рулить» всем миром, в отличие от других мировых держав, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину на канале «Россия 1».

«Реализуя свои двусторонние отношения, как раз Россия и Китай не претендуют на то, чтобы рулить всем миром», — цитирует его РИА Новости.

К политике установления доминирования в мире склонны другие страны, заключил Песков.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные страны «всеми правдами и неправдами» пытаются сохранить своё мировое доминирование.

Он выразил уверенность, что мир будет многополярным, поскольку в данный момент наблюдается процесс перехода к более справедливому миропорядку.