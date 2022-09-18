Песков: Россия и Китай не стремятся «рулить» всем миром, в отличие от других стран
- РИА Новости
«Реализуя свои двусторонние отношения, как раз Россия и Китай не претендуют на то, чтобы рулить всем миром», — цитирует его РИА Новости.
К политике установления доминирования в мире склонны другие страны, заключил Песков.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные страны «всеми правдами и неправдами» пытаются сохранить своё мировое доминирование.
Он выразил уверенность, что мир будет многополярным, поскольку в данный момент наблюдается процесс перехода к более справедливому миропорядку.