военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Ветеран группы антитеррора «Альфа» Гончаров назвал ЦРУ террористической структурой

Короткая ссылка
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США превратилось в глобальную террористическую организацию. Такое мнение выразил почётный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

«Мы видим, что акции, которые проводит ЦРУ в разных частях мира, основаны на насилии. Они готовы на любые действия, вплоть до убийств», — цитирует Гончарова РИА Новости.

Он отметил, что разведка США причастна к созданию ИГИЛ* и «Аль-Каиды»**, а также напомнил о скандалах, связанных с пытками в секретных тюрьмах ЦРУ.

«Поэтому, учитывая всё сказанное, можно совершенно чётко говорить о том, что ЦРУ является глобальной террористической организацией», — заключил Гончаров.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США в попытках удержать контроль из мирового полицейского превращаются в мирового террориста.

«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить