Ветеран группы антитеррора «Альфа» Гончаров назвал ЦРУ террористической структурой
«Мы видим, что акции, которые проводит ЦРУ в разных частях мира, основаны на насилии. Они готовы на любые действия, вплоть до убийств», — цитирует Гончарова РИА Новости.
Он отметил, что разведка США причастна к созданию ИГИЛ* и «Аль-Каиды»**, а также напомнил о скандалах, связанных с пытками в секретных тюрьмах ЦРУ.
«Поэтому, учитывая всё сказанное, можно совершенно чётко говорить о том, что ЦРУ является глобальной террористической организацией», — заключил Гончаров.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США в попытках удержать контроль из мирового полицейского превращаются в мирового террориста.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.