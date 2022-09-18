Ветеран группы антитеррора «Альфа» Гончаров назвал ЦРУ террористической структурой

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США превратилось в глобальную террористическую организацию. Такое мнение выразил почётный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

«Мы видим, что акции, которые проводит ЦРУ в разных частях мира, основаны на насилии. Они готовы на любые действия, вплоть до убийств», — цитирует Гончарова РИА Новости.

Он отметил, что разведка США причастна к созданию ИГИЛ* и «Аль-Каиды»**, а также напомнил о скандалах, связанных с пытками в секретных тюрьмах ЦРУ.

«Поэтому, учитывая всё сказанное, можно совершенно чётко говорить о том, что ЦРУ является глобальной террористической организацией», — заключил Гончаров.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США в попытках удержать контроль из мирового полицейского превращаются в мирового террориста.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.