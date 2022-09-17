военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Путин провёл телефонные переговоры с президентом Узбекистана

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин провёл телефонные переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
Путин провёл телефонные переговоры с президентом Узбекистана
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поблагодарил президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева за гостеприимство и прекрасную организацию состоявшегося в Самарканде саммита ШОС», — говорится в заявлении.

Также сторонами были обсуждены некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе в торгово-экономической сфере.

«Подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-узбекистанского стратегического партнёрства и союзничества», — добавляется в сообщении.

Ранее сообщалось, что Россия и Узбекистан договорились углублять сотрудничество по поставкам нефти.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить