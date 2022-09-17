Российский лидер Владимир Путин провёл телефонные переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поблагодарил президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева за гостеприимство и прекрасную организацию состоявшегося в Самарканде саммита ШОС», — говорится в заявлении.

Также сторонами были обсуждены некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе в торгово-экономической сфере.

«Подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-узбекистанского стратегического партнёрства и союзничества», — добавляется в сообщении.

Ранее сообщалось, что Россия и Узбекистан договорились углублять сотрудничество по поставкам нефти.