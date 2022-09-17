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В ООН заявили о готовности помочь с решением пограничных вопросов Киргизии и Таджикистана

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В ООН заявили о готовности помочь в урегулировании ситуации на киргизско-таджикской границе.
В ООН заявили о готовности помочь с решением пограничных вопросов Киргизии и Таджикистана
  • AP

Как сообщает ТАСС, об этом говорится в заявлении генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, распространённом его официальным представителем Стефаном Дюжарриком.

«Генеральный секретарь призывает лидеров Киргизии и Таджикистана вступить в диалог по установлению долгосрочного режима прекращения огня... ООН готова помочь в поиске устойчивого решения пограничных разногласий, если от сторон поступит такой запрос», — отметил он.

Ранее сообщалось, что президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон договорились об отводе дополнительных сил от границ между государствами.

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