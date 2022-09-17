Берлускони призвал превратить Евросоюз в военную державу перед лицом «угрозы» от Китая
- AP
«Сегодня есть страна, Китайская республика, которая... представляет для всех нас опасный вызов в экономическом, политическом и военном плане», — цитирует его РИА Новости.
По словам политика, страны Евросоюза должны выработать общую внешнюю политику и скоординировать все вооружённые силы.
«Если Европа хочет быть в состоянии защититься от возможных будущих атак, она должна стать военной державой мирового уровня», — сказал он.
29 августа немецкий канцлер Олаф Шольц предложил расширить ЕС за счёт включения в союз стран Западных Балкан, Украины, Молдавии, а в перспективе — Грузии.