Берлускони призвал превратить Евросоюз в военную державу перед лицом «угрозы» от Китая

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони предложил превратить ЕС в военную державу на фоне «угрозы», якобы исходящей со стороны Китая.

«Сегодня есть страна, Китайская республика, которая... представляет для всех нас опасный вызов в экономическом, политическом и военном плане», — цитирует его РИА Новости.

По словам политика, страны Евросоюза должны выработать общую внешнюю политику и скоординировать все вооружённые силы.

«Если Европа хочет быть в состоянии защититься от возможных будущих атак, она должна стать военной державой мирового уровня», — сказал он.

29 августа немецкий канцлер Олаф Шольц предложил расширить ЕС за счёт включения в союз стран Западных Балкан, Украины, Молдавии, а в перспективе — Грузии.