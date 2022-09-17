Власти Шри-Ланки сообщили, что обсуждают с Россией возможность присоединения к системе МИР

Министр транспорта Шри-Ланки Бандула Гунавардана сообщил, что в данный момент страна находится на этапе обсуждения с Россией возможности присоединения к российской платёжной системе МИР.

«Наше посольство обсуждает этот вопрос, потому что я знаю, что россияне хотят, чтобы им было легче платить картой на Шри-Ланке», — сказал он РИА Новости.

Гунавардана отметил, что власти Шри-Ланки также хотят предоставить российским туристам возможность оплачивать покупки в стране картой МИР.

«В ближайшем будущем могут быть подвижки по этому поводу, переговоры об этом идут с нашим центробанком», — подчеркнул министр.

Он добавил, что необходимо дождаться одобрения ЦБ для присоединения к системе.

Ранее российский посол в Нью-Дели Денис Алипов заявил, что Индия и Россия ведут активный диалог по взаимному признанию платёжных систем МИР и RuPay.