военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Власти Шри-Ланки сообщили, что обсуждают с Россией возможность присоединения к системе МИР

Короткая ссылка
Министр транспорта Шри-Ланки Бандула Гунавардана сообщил, что в данный момент страна находится на этапе обсуждения с Россией возможности присоединения к российской платёжной системе МИР.

«Наше посольство обсуждает этот вопрос, потому что я знаю, что россияне хотят, чтобы им было легче платить картой на Шри-Ланке», — сказал он РИА Новости.

Гунавардана отметил, что власти Шри-Ланки также хотят предоставить российским туристам возможность оплачивать покупки в стране картой МИР.

«В ближайшем будущем могут быть подвижки по этому поводу, переговоры об этом идут с нашим центробанком», — подчеркнул министр.

Он добавил, что необходимо дождаться одобрения ЦБ для присоединения к системе.

Ранее российский посол в Нью-Дели Денис Алипов заявил, что Индия и Россия ведут активный диалог по взаимному признанию платёжных систем МИР и RuPay.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить