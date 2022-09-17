Politico допустила, что Франция проводит специализированное обучение украинских военных

Франция, возможно, тайно проводит специализированное обучение военных с Украины, сообщила газета Politico со ссылкой на советника главы французского Минобороны.

Издание со ссылкой на официальные французские данные отмечает, что во Франции с начала российской специальной военной операции на Украине подготовили около 40 украинских военных для использования самоходных гаубиц CAESAR.

В данный момент, по словам советника, массовое обучение солдат ВСУ во Франции остановлено.

Однако чиновник намекнул, что под руководством французских властей могут проводиться «специализированные» учения.

«Британия решила предоставить базовое обучение. Мы проводим более специализированную подготовку. Мы не собираемся вам рассказывать обо всём, что мы делаем», — цитирует его РИА Новости.

Как отмечает газета, данное решение Парижа связано с тем, что британской инициативы по подготовке военных ВСУ будет недостаточно, чтобы удовлетворить существующий спрос.

Ранее министры по европейским делам Франции, Германии и Польши заявили о необходимости создания миссии по подготовке украинских военных на территории Евросоюза.