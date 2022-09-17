Полянский: Запад не смог добиться изоляции России при голосовании по выступлению Зеленского
«В итоге вместо комфортной ситуации со «звенящей» изоляцией России, на которую рассчитывали наши недруги, им пришлось столкнуться с серьёзной поддержкой нашей логики, изложенной в озвученном в ГА выступлении», — написал он.
По словам Полянского, многие крупные развивающиеся страны, включая членов БРИКС, не поддержали идею выступления Зеленского по видеосвязи.
«Если бы не пассивность африканских и иных развивающихся стран, попросту не успевших получить указания из столиц, исход или во всяком случае счёт мог бы быть совсем иным», — подчеркнул Полянский.
Ранее Генассамблея ООН разрешила Зеленскому выступить на неделе высокого уровня в формате видеообращения.