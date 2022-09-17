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Полянский: Запад не смог добиться изоляции России при голосовании по выступлению Зеленского

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Западные страны планировали продемонстрировать «изоляцию» России при голосовании на Генассамблее ООН о дистанционном выступлении президента Украины Владимира Зеленского, однако у них ничего не получилось. Об этом заявил первый заместитель российского постоянного представителя при ООН Дмитрий Полянский.

«В итоге вместо комфортной ситуации со «звенящей» изоляцией России, на которую рассчитывали наши недруги, им пришлось столкнуться с серьёзной поддержкой нашей логики, изложенной в озвученном в ГА выступлении», — написал он.

По словам Полянского, многие крупные развивающиеся страны, включая членов БРИКС, не поддержали идею выступления Зеленского по видеосвязи. 

«Если бы не пассивность африканских и иных развивающихся стран, попросту не успевших получить указания из столиц, исход или во всяком случае счёт мог бы быть совсем иным», — подчеркнул Полянский.

Ранее Генассамблея ООН разрешила Зеленскому выступить на неделе высокого уровня в формате видеообращения.

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