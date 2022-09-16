Генассамблея ООН разрешила Зеленскому выступить в формате видеообращения

Генассамблея ООН разрешила украинскому президенту Владимиру Зеленскому выступить на неделе высокого уровня в формате видеообращения.

Как передаёт РИА Новости, на предстоящем саммите предполагалось только очное участие делегатов.

За особый формат выступления для Зеленского проголосовала 101 страна, в то время как Россия, Куба, Белоруссия, Эритрея, КНДР, Никарагуа и Сирия голосовали против.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российский министр иностранных дел Сергей Лавров выступит на заседании Генассамблеи ООН и проведёт около 20 двусторонних встреч.