военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Посольство: Финляндия не вводила ограничения на получение виз российскими журналистами

Короткая ссылка
Финляндия не вводила никаких ограничений на получение виз журналистами из России, заявили в посольстве страны в Москве.
Посольство: Финляндия не вводила ограничения на получение виз российскими журналистами
  • Gettyimages.ru
  • © VW Pics

«Таких правил нет. Журналисты могут подать заявление на получение визы в обычном порядке», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что в случае поездки журналиста на работу необходимо подать заявление на получение визы по деловым причинам.

Также есть возможность оформить туристическую визу для поездок на отдых.

Ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто не исключил полного запрета на выдачу туристических виз россиянам странами Евросоюза.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить