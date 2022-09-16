Посольство: Финляндия не вводила ограничения на получение виз российскими журналистами

Финляндия не вводила никаких ограничений на получение виз журналистами из России, заявили в посольстве страны в Москве.

«Таких правил нет. Журналисты могут подать заявление на получение визы в обычном порядке», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что в случае поездки журналиста на работу необходимо подать заявление на получение визы по деловым причинам.

Также есть возможность оформить туристическую визу для поездок на отдых.

Ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто не исключил полного запрета на выдачу туристических виз россиянам странами Евросоюза.