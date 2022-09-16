Министры Франции, ФРГ и Польши выступили за пересмотр политики в отношении России
- AFP
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«Нам необходимо заново определить ключевые руководящие принципы политики Европейского союза в отношении России», — цитирует РИА Новости заявление, опубликованное МИД ФРГ.
Отмечается, что в связи с конфликтом на Украине в отношениях между ЕС и Россией произошёл фундаментальный поворотный момент.
Также министры заявили о необходимости создания миссии по подготовке украинских военных на территории Евросоюза.