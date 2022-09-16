Министры Франции, ФРГ и Польши выступили за пересмотр политики в отношении России

Министры по европейским делам Франции, Германии и Польши высказались за необходимость заново определить ключевые принципы политики ЕС в отношении России.

«Нам необходимо заново определить ключевые руководящие принципы политики Европейского союза в отношении России», — цитирует РИА Новости заявление, опубликованное МИД ФРГ.

Отмечается, что в связи с конфликтом на Украине в отношениях между ЕС и Россией произошёл фундаментальный поворотный момент.

Также министры заявили о необходимости создания миссии по подготовке украинских военных на территории Евросоюза.