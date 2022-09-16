В Польше сообщили о подписании договора на закупку 48 истребителей FA-50 в Южной Корее
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«До сих пор пилоты этой авиабазы использовали постсоветские самолёты МиГ-29. Все мы понимаем, что дальнейшее использование этого вооружения не имеет перспектив», — цитирует министра РИА Новости.
Он также отметил, что 12 из 48 истребителей будут поставлены в Польшу в 2023 году.
В конце июля Мариуш Блащак заявил, что Польша закажет в Южной Корее 1 тыс. танков, гаубицы и три эскадрильи истребителей.