Польша закажет в Южной Корее тысячу танков, гаубицы и три эскадрильи истребителей

Польша закажет в Южной Корее 1 тыс. танков К2, более 600 гаубиц К9 и три эскадрильи истребителей FA-50. Об этом заявил вице-премьер правительства, министр национальной обороны Мариуш Блащак. По его словам, бронетехника начнет поступать в Войско польское в этом году.

«Только что были подписаны рамочные соглашения, которые в итоге усилят Войско польское. У нас нет времени. Мы не можем ждать и должны быстро вооружить Войско польское», — цитирует министра РИА Новости.

Как заявил Блащак, польские солдаты должны иметь современное оружие.

«Первые поставки гаубиц и танков будут уже в текущем году. В следующем году в ВВС поступят первые самолёты», — сказал он.

Министр обороны ранее заявил, что у польской армии будут самые сильные сухопутные войска среди европейских стран НАТО.