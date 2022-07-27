Польша закажет в Южной Корее тысячу танков, гаубицы и три эскадрильи истребителей
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«Только что были подписаны рамочные соглашения, которые в итоге усилят Войско польское. У нас нет времени. Мы не можем ждать и должны быстро вооружить Войско польское», — цитирует министра РИА Новости.
Как заявил Блащак, польские солдаты должны иметь современное оружие.
«Первые поставки гаубиц и танков будут уже в текущем году. В следующем году в ВВС поступят первые самолёты», — сказал он.
Министр обороны ранее заявил, что у польской армии будут самые сильные сухопутные войска среди европейских стран НАТО.