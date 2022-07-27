Польша закажет в Южной Корее тысячу танков, гаубицы и три эскадрильи истребителей

Короткая ссылка
Польша закажет в Южной Корее 1 тыс. танков К2, более 600 гаубиц К9 и три эскадрильи истребителей FA-50. Об этом заявил вице-премьер правительства, министр национальной обороны Мариуш Блащак. По его словам, бронетехника начнет поступать в Войско польское в этом году.
Польша закажет в Южной Корее тысячу танков, гаубицы и три эскадрильи истребителей
  • Legion-Media

«Только что были подписаны рамочные соглашения, которые в итоге усилят Войско польское. У нас нет времени. Мы не можем ждать и должны быстро вооружить Войско польское», — цитирует министра РИА Новости.

Как заявил Блащак, польские солдаты должны иметь современное оружие.

«Первые поставки гаубиц и танков будут уже в текущем году. В следующем году в ВВС поступят первые самолёты», — сказал он.

Министр обороны ранее заявил, что у польской армии будут самые сильные сухопутные войска среди европейских стран НАТО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить