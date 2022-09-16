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Путин заявил об открытости ШОС и отсутствии эгоизма в основе организации

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Президент России Владимир Путин заявил об открытости Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и отсутствии эгоизма в основе ШОС.

Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал, выступая на саммите ШОС.

По его словам, всё более отчетливо проявляется возрастающая роль новых центров силы, взаимодействующих между собой не на основе неких навязываемых извне правил, а на общепризнанных принципах верховенства международного права и Устава ООН, обеспечения равной и неделимой безопасности, уважения суверенитета, национальных ценностей и интересов друг друга.

«Именно на этих принципах, лишённых каких бы то ни было элементов эгоизма и в политике, и в экономике, выстраивается совместная работа государств — членов ШОС, что открывает широкие перспективы для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества в политике, экономике, в культурно-гуманитарной и других областях», — сказал Путин.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета глав государств — членов ШОС в узком составе заявил, что организация должна внести существенный вклад в решение острейших проблем современности.

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