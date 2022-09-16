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Политолог Орлов заявил, что попытки Запада переписать историю никогда не прекращались

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Анастасия Белоусова
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT прокомментировал призыв евродепутатов от Греции к ЕК дать оценку случаям демонтажа в странах ЕС памятников в честь Победы.
Политолог Орлов заявил, что попытки Запада переписать историю никогда не прекращались
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«Снос памятников советским войнам-освободителям в Европе, скорее всего, продолжится, и локомотивами этого процесса в Евросоюзе, как и прежде, будут страны Прибалтики и Польша», — считает политолог.

По его словам, попытки «Запада переписать историю никогда и не прекращались».

Однако Орлов считает, что «любая идея, доведённая до крайности, становится абсурдной».

«Стремясь всеми правдами и неправдами очернить Россию, европейские политики наносят ущерб сами себе, фактически внося раскол в собственные ряды и теряя верных союзников», — заключил он.

Ранее евродепутаты от Греции Костас Пападакис и Лефтерис Николау-Алаванос обратились к Еврокомиссии по поводу случаев вандализма и сноса памятников победы над фашизмом в странах — членах ЕС. По их мнению, европейские лидеры пренебрегают исторической правдой.

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