Посольство России: США пытаются скрыть неприглядную правду о политике в отношении Венесуэлы

Посольство России в Вашингтоне заявило, что помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс своими антироссийскими выпадами пытается скрыть неприглядную правду о проводимой в отношении Венесуэлы американской политике.

Как отмечает РИА Новости, Николс на слушаниях в американском сенате заявил о намерении Вашингтона «очень внимательно» следить за российским влиянием в Венесуэле и Никарагуа. По его мнению, Россия якобы распространяет «негативное влияние» на территории этих стран.

«Очевидно, что своими антироссийскими выпадами чиновник пытается замаскировать неприглядную правду об американской политике в отношении Боливарианской Республики», — говорится в заявлении российского посольства.

В посольстве отметили разрушительное влияние американских санкций на социально-экономическое развитие Венесуэлы.

В диппредставительстве также указали на желание США вмешиваться во внутренние дела страны.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Лос-Анджелесе заявил, что санкции Америки против Венесуэлы не являются самоцелью.