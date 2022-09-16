Посольство России: США пытаются скрыть неприглядную правду о политике в отношении Венесуэлы
Как отмечает РИА Новости, Николс на слушаниях в американском сенате заявил о намерении Вашингтона «очень внимательно» следить за российским влиянием в Венесуэле и Никарагуа. По его мнению, Россия якобы распространяет «негативное влияние» на территории этих стран.
«Очевидно, что своими антироссийскими выпадами чиновник пытается замаскировать неприглядную правду об американской политике в отношении Боливарианской Республики», — говорится в заявлении российского посольства.
В посольстве отметили разрушительное влияние американских санкций на социально-экономическое развитие Венесуэлы.
В диппредставительстве также указали на желание США вмешиваться во внутренние дела страны.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Лос-Анджелесе заявил, что санкции Америки против Венесуэлы не являются самоцелью.