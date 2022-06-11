Госсекретарь США Блинкен: санкции Америки против Венесуэлы не являются самоцелью
Об этом сообщает ТАСС.
«Мы также ясно дали понять, что, когда речь идёт о санкциях, санкции не являются самоцелью. Они представляют собой попытку склонить тех, против кого они вводятся, к иному поведению. Как мы уже давно говорили, санкции не являются постоянными», — цитирует госсекретаря агентство.
Блинкен также прокомментировал возможность переговоров с представителями Венесуэлы, которые могут состояться в Мексике. Он считает, что в последнее время власти Венесуэлы сигнализируют о готовности к диалогу.
Ранее в Белом доме заявили, что президент США Байден допустил смягчение санкций против Венесуэлы.