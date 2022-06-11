Госсекретарь США Блинкен: санкции Америки против Венесуэлы не являются самоцелью

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Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Лос-Анджелесе заявил о том, что санкции Америки против Венесуэлы не являются самоцелью. По словам политика, ограничения не собираются оставлять на постоянной основе.

Об этом сообщает ТАСС.

«Мы также ясно дали понять, что, когда речь идёт о санкциях, санкции не являются самоцелью. Они представляют собой попытку склонить тех, против кого они вводятся, к иному поведению. Как мы уже давно говорили, санкции не являются постоянными», — цитирует госсекретаря агентство.

Блинкен также прокомментировал возможность переговоров с представителями Венесуэлы, которые могут состояться в Мексике. Он считает, что в последнее время власти Венесуэлы сигнализируют о готовности к диалогу.

Ранее в Белом доме заявили, что президент США Байден допустил смягчение санкций против Венесуэлы. 

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