NI: развитие армейского взаимодействия России и КНР вызывает беспокойство в Вашингтоне
Осборн отметил, что возможный обмен информацией между различными родами войск России и Китая может привести к «беспрецедентному» уровню беспокойства среди американских властей.
«Хотя перспектива крупномасштабного военного сотрудничества и взаимодействия России и Китая, вероятно, вызывает беспокойство в любом отношении, эффективно интегрированные в информационную сеть российско-китайские силы, по-видимому, представляют гораздо большую угрозу», — отметил обозреватель.
Ранее бывшая сотрудница разведывательного управления Министерства обороны США Ребекка Коффлер заявила, что тесное взаимодействие России и Китая представляет угрозу претензиям Соединённых Штатов на мировое господство.