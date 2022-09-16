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NI: развитие армейского взаимодействия России и КНР вызывает беспокойство в Вашингтоне

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Развитие армейского взаимодействия между Россией и Китаем во время стратегических командно-штабных учений «Восток-2022» вызывает беспокойство среди американских властей. Об этом в журнале The National Interest заявил обозреватель Крис Осборн.

Осборн отметил, что возможный обмен информацией между различными родами войск России и Китая может привести к «беспрецедентному» уровню беспокойства среди американских властей.

«Хотя перспектива крупномасштабного военного сотрудничества и взаимодействия России и Китая, вероятно, вызывает беспокойство в любом отношении, эффективно интегрированные в информационную сеть российско-китайские силы, по-видимому, представляют гораздо большую угрозу», — отметил обозреватель.

Ранее бывшая сотрудница разведывательного управления Министерства обороны США Ребекка Коффлер заявила, что тесное взаимодействие России и Китая представляет угрозу претензиям Соединённых Штатов на мировое господство.

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