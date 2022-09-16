Экс-офицер Пентагона Коффлер: союз России и КНР угрожает претензиям США на лидерство
Такое мнение она выразила по итогам встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите ШОС в Самарканде.
«Если по отдельности эти страны, рассматриваемые Пентагоном в качестве ближайших конкурентов Америки, представляют огромную угрозу для США, то их союз лишь приумножает эту опасность», — отметила Коффлер.
По мнению бывшей сотрудницы Пентагона, Москва и Пекин нацелены на ослабление роли Вашингтона на мировой арене.
Кроме того, Коффлер обратила внимание на «смещение центра тяжести в международной торговле и инвестициях в Азию, которое способствует укреплению союза Москвы и Пекина».
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что атмосфера на переговорах Путина и Си Цзиньпина была хорошая.