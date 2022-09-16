Посол Антонов сравнил США со «слепым ковбоем», который скачет по кругу и стреляет без разбора

Соединённые Штаты после введения очередного пакета антироссийских санкций напоминают ковбоя с плохим зрением, который скачет по кругу и стреляет, не разбирая целей. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Впечатление таково, что администрация, не зная, каким ещё образом привлечь внимание к своим ограничениям, скачет по кругу, как ковбой с не очень хорошим зрением, и стреляет, не разбирая целей», — цитирует его РИА Новости.

Антонов отметил «сумбурность» американских санкций, а также обратил внимание, что рестрикции бьют по интересам самих США.

Посол также указал на «твердолобость» Вашингтона, который продолжает раскручивать санкционную спираль.

«Изолировать Россию санкциями не удастся. Наглядный пример тому — плотный график международных встреч (президента России. — RT) Владимира Путина в Самарканде на саммите стран-участниц ШОС», — заключил Антонов.

Ранее сообщалось, что США запретят экспорт, реэкспорт и продажу в Россию услуг по квантовым вычислениям с 15 октября.

Также с 15 сентября США вводят санкции в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова и членов его семьи.