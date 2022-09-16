Bloomberg: ФРГ ведёт переговоры о национализации трёх крупных газовых компаний

Германия находится на поздней стадии переговоров о национализации трёх газовых компаний, включающих Uniper, VNG AG и Securing Energy for Europe GmbH (бывшая Gazprom Germania GmbH).

Об этом информирует агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

«Германия находится на поздней стадии переговоров о приобретении Uniper SE и двух других крупных импортёров газа в качестве исторического шага, который позволит избежать коллапса энергетического рынка страны», — говорится в материале.

По информации агентства, немецкие компании терпят убытки на фоне приостановки поставок газа по «Северному потоку». Это связано с тем, что теперь Германия вынуждена покупать голубое топливо у других поставщиков по завышенной цене.

Отмечается, что потери Uniper в день составляют до €100 млн, в то время как VNG может столкнуться с убытками в €1 млрд в текущем году.

«Всё очень сложно, мы очень тщательно всё прорабатываем», — приводит слова министра экономики ФРГ Роберта Хабека издание.

Ранее стало известно, что в Германии ведутся переговоры о возможном увеличении доли государства в германском импортёре газа Uniper.