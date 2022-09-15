Кадыров в ответ на санкции США сообщил Госдепу «две хорошие новости»

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя новые санкции США против него и его семьи, выразил мнение, что такое решение Вашингтона можно объяснить только «отсутствием морали и логики в руководстве Штатов». Он напомнил, что у него нет «ни имущества, ни счетов на Западе».

«С подачи Штатов в Чеченскую Республику когда-то хлынули террористы из более чем 50 стран мира. Но стратегия развала российского суверенитета через терроризм на Северном Кавказе провалилась. Мы уничтожили этих шайтанов. А от американского плана по развалу не оставили и мышиного писка. Теперь с небольшими правками сценарий повторяется на Украине, и американцы наступают на те же грабли», — заявил Кадыров в Telegram.

Чтобы Госдепу «спалось как на иголках», он сообщил «две хорошие новости».

«Первая: мы создали ещё одно подразделение ОМОН «Ахмат-1» с двумя тысячами обученных, идейных и вооружённых до зубов бойцов, которые согреют нациков и натовских наёмников свинцовым дождём. Вторая: новое подразделение — это ещё не предел. Желающих поставить у себя во дворе трофейный Хаймерс хоть отбавляй», — сказал чеченский руководитель.

15 сентября стало известно, что США вводят санкции в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова и членов его семьи.

В 2020 году глава Чечни заявил, что включает бывшего госсекретаря США Майка Помпео во все санкционные списки в ответ на внесение его и членов его семьи в чёрный список.