Кадыров в ответ на санкции США сообщил Госдепу «две хорошие новости»
«С подачи Штатов в Чеченскую Республику когда-то хлынули террористы из более чем 50 стран мира. Но стратегия развала российского суверенитета через терроризм на Северном Кавказе провалилась. Мы уничтожили этих шайтанов. А от американского плана по развалу не оставили и мышиного писка. Теперь с небольшими правками сценарий повторяется на Украине, и американцы наступают на те же грабли», — заявил Кадыров в Telegram.
Чтобы Госдепу «спалось как на иголках», он сообщил «две хорошие новости».
«Первая: мы создали ещё одно подразделение ОМОН «Ахмат-1» с двумя тысячами обученных, идейных и вооружённых до зубов бойцов, которые согреют нациков и натовских наёмников свинцовым дождём. Вторая: новое подразделение — это ещё не предел. Желающих поставить у себя во дворе трофейный Хаймерс хоть отбавляй», — сказал чеченский руководитель.
15 сентября стало известно, что США вводят санкции в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова и членов его семьи.
В 2020 году глава Чечни заявил, что включает бывшего госсекретаря США Майка Помпео во все санкционные списки в ответ на внесение его и членов его семьи в чёрный список.