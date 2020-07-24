Кадыров рассказал о введённых им санкциях в отношении Помпео

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что включает госсекретаря США Майка Помпео во все санкционные списки в ответ на внесение его и членов его семьи в «чёрный список».

«Господин Помпео. Я его приглашал в гости… Всё, отменяю своё приглашение и объявляю о включении во все санкции, которые есть в республике, вплоть до того, чтобы заблокировать его счета. То же самое они сделали мне», — цитирует РИА Новости Кадырова.

Ранее сообщалось, что Кадыров в ответ на заявление госсекретаря США Майка Помпео о введении против него новых санкций пригласил его в своё родовое село.

Как уточнялось, «санкции вводятся из-за причастности Кадырова к серьёзным нарушениям прав человека в Чеченской Республике».

В заявлении Госдепартамента говорилось, что Госдеп «осудил угрозы насилия со стороны главы российской Чеченской Республики Рамзана Кадырова в отношении двух журналистов в связи с освещением ими пандемии COVID-19».

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что Россия найдёт способ ответить на американские санкции в отношении главы Чечни.