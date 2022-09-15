Байден встретится с родными Грайнер и Уилана

Президент США Джо Байден планирует в пятницу, 16 сентября, встретиться с родственниками Бриттни Грайнер и Пола Уилана, отбывающих тюремное заключение в России.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Как вам известно, мы напрямую поддерживаем контакт с властями России по соответствующим каналам. Мы сделали существенное предложение России несколько месяцев назад посредством тех же самых каналов, которые были использованы для освобождения Тревора Рида», — заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По её словам, американские власти продолжат использовать все возможности для возвращения своих граждан на родину.

Как отметила Жан-Пьер, встречи с участием родственников Грайнер и Уилана призваны «подчеркнуть приверженность администрации США освобождению данных лиц».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности обсуждать с США обмен заключёнными, но только в рамках специального канала, который утверждён президентами государств.