Миссия МВФ планирует провести встречу с представителями Киева «в ближайшем будущем»

Миссия Международного валютного фонда, вероятно, встретится с представителями Киева в Вене в ближайшем будущем. Об этом сообщил представитель фонда.

РИА Новости

«Миссия МВФ, скорее всего, в ближайшем будущем проведёт очную встречу с украинскими властями в Вене», — цитирует его РИА Новости. 14 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина превратилась в колонию Запада из-за числа кредитов. В конце мая Евросоюз перевёл Украине новый транш макрофинансовой помощи в размере €600 млн. Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс не исключил рецессии мировой экономики из-за ситуации на Украине.