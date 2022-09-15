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Миссия МВФ планирует провести встречу с представителями Киева «в ближайшем будущем»

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Миссия Международного валютного фонда, вероятно, встретится с представителями Киева в Вене в ближайшем будущем. Об этом сообщил представитель фонда.
Миссия МВФ планирует провести встречу с представителями Киева «в ближайшем будущем»
  • РИА Новости

«Миссия МВФ, скорее всего, в ближайшем будущем проведёт очную встречу с украинскими властями в Вене», — цитирует его РИА Новости.

14 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина превратилась в колонию Запада из-за числа кредитов.

В конце мая Евросоюз перевёл Украине новый транш макрофинансовой помощи в размере €600 млн.

Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс не исключил рецессии мировой экономики из-за ситуации на Украине.

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