Миссия МВФ планирует провести встречу с представителями Киева «в ближайшем будущем»
- РИА Новости
«Миссия МВФ, скорее всего, в ближайшем будущем проведёт очную встречу с украинскими властями в Вене», — цитирует его РИА Новости.
14 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина превратилась в колонию Запада из-за числа кредитов.
В конце мая Евросоюз перевёл Украине новый транш макрофинансовой помощи в размере €600 млн.
Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс не исключил рецессии мировой экономики из-за ситуации на Украине.