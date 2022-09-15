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Путин: попытки создать однополярный мир в последнее время приобрели уродливые очертания

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Президент России Владимир Путин на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином заявил, что попытки создать однополярный мир в последнее время приобрели уродливые очертания.
Путин: попытки создать однополярный мир в последнее время приобрели уродливые очертания
  • РИА Новости

Как пишет РИА Новости, по словам российского лидера, данные попытки «абсолютно неприемлемы для подавляющего большинства государств на планете».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные страны «всеми правдами и неправдами» пытаются сохранить своё мировое доминирование.

Он выразил уверенность, что мир будет многополярным, поскольку в данный момент наблюдается процесс перехода к более справедливому миропорядку.

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