Песков анонсировал обсуждение темы Украины на саммите ШОС
- РИА Новости
«Тема Украины так или иначе везде обсуждается, но здесь главное — это развитие двусторонних отношений в плане двусторонних встреч президента и развитие, повышение международного авторитета, и так достаточно высокого, такой важной международной организации, как ШОС», — цитирует его ТАСС.
Ранее помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков сообщил о планах Путина провести встречи с главами Киргизии, Азербайджана, Ирана, Туркмении, а также премьерами Индии и Пакистана в рамках саммита.
Также стало известно, что российский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Самарканде 15 сентября обстоятельно обсудят ситуацию на Украине.