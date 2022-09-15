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Песков анонсировал обсуждение темы Украины на саммите ШОС

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Лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) обсудят тему Украины на предстоящем саммите, однако она не будет основной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков анонсировал обсуждение темы Украины на саммите ШОС
  • РИА Новости

«Тема Украины так или иначе везде обсуждается, но здесь главное — это развитие двусторонних отношений в плане двусторонних встреч президента и развитие, повышение международного авторитета, и так достаточно высокого, такой важной международной организации, как ШОС», — цитирует его ТАСС.

Ранее помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков сообщил о планах Путина провести встречи с главами Киргизии, Азербайджана, Ирана, Туркмении, а также премьерами Индии и Пакистана в рамках саммита.

Также стало известно, что российский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Самарканде 15 сентября обстоятельно обсудят ситуацию на Украине.

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