В НАТО анонсировали встречу глав Минобороны альянса в октябре

В НАТО сообщили о запланированной на 13—14 октября встрече глав Минобороны стран альянса в Брюсселе.

«Заседание Североатлантического совета на уровне министров обороны пройдёт в четверг, 13 октября, и пятницу, 14 октября, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе под председательством генсека Йенса Столтенберга», — приводит ТАСС заявление пресс-службы.

О повестке заседания не сообщается.

Ранее Столтенберг заявил о планах альянса помочь Украине перевооружиться.

Он также отметил, что НАТО размещает новые силы на восточных рубежах и «посылает сигнал России» о готовности защищать каждый дюйм территории союзников альянса.