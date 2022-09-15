В НАТО анонсировали встречу глав Минобороны альянса в октябре
- РИА Новости
«Заседание Североатлантического совета на уровне министров обороны пройдёт в четверг, 13 октября, и пятницу, 14 октября, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе под председательством генсека Йенса Столтенберга», — приводит ТАСС заявление пресс-службы.
О повестке заседания не сообщается.
Ранее Столтенберг заявил о планах альянса помочь Украине перевооружиться.
Он также отметил, что НАТО размещает новые силы на восточных рубежах и «посылает сигнал России» о готовности защищать каждый дюйм территории союзников альянса.