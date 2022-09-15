Глава Еврокомиссии сообщила о прибытии в Киев с визитом

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что приехала в Киев с визитом для обсуждения экономического сближения экономик Евросоюза и Украины.

По её словам, это уже третий визит в украинскую столицу с начала российской специальной военной операции.

«Я буду обсуждать с президентом (Украины Владимиром. — RT) Зеленским и премьером Денисом Шмыгалем то, как продолжать обеспечивать сближение наших экономик и народов, пока Украина движется к вступлению в ЕС», — написала фон дер Ляйен в Twitter .

Ранее глава Еврокомиссии заявила, что Евросоюз не будет полным без Западных Балкан, Украины, Молдавии и Грузии.