Читатели немецкого издания Der Spiegel подвергли критике председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после её слов о «наказании» России.

В своём выступлении перед Европарламентом фон дер Ляйен призвала сохранять антироссийские санкции.

«Европа потеряет многое, в то время как США будут в прибыли. Кроме них, есть ещё пара бенефициаров», — заявил пользователь Alberich.

Читатели отметили падение благосостояния населения Европы и обвинили главу ЕК в потере связи с реальностью.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подверглась критике читателей французской газеты Le Figaro после слов о том, что сейчас не время «мириться» с Россией.