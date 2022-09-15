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Читатели Der Spiegel раскритиковали главу Еврокомиссии за слова о России

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Читатели немецкого издания Der Spiegel подвергли критике председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после её слов о «наказании» России.

В своём выступлении перед Европарламентом фон дер Ляйен призвала сохранять антироссийские санкции.

«Европа потеряет многое, в то время как США будут в прибыли. Кроме них, есть ещё пара бенефициаров», — заявил пользователь Alberich.

Читатели отметили падение благосостояния населения Европы и обвинили главу ЕК в потере связи с реальностью.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подверглась критике читателей французской газеты Le Figaro после слов о том, что сейчас не время «мириться» с Россией.

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