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Dennik N: более половины словаков поддерживают Россию в конфликте на Украине

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Более половины опрошенных словаков поддерживают Россию в конфликте на Украине, сообщает братиславское сетевое издание Dennik N.

Отмечается, что проведённый по заказу издания опрос о том, как респонденту хотелось бы видеть окончания конфликта на Украине.

«В целом победы России желает более половины опрошенных, победы Украины — около трети», — говорится в материале.

Уточняется, что каждый пятый опрошенный затруднился ответить на вопрос.

Ранее стало известно, что большинство россиян поддерживают проведение спецоперации на Украине, согласно данным опроса Всероссийского центра исследований общественного мнения (ВЦИОМ).

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