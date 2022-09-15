Dennik N: более половины словаков поддерживают Россию в конфликте на Украине
Отмечается, что проведённый по заказу издания опрос о том, как респонденту хотелось бы видеть окончания конфликта на Украине.
«В целом победы России желает более половины опрошенных, победы Украины — около трети», — говорится в материале.
Уточняется, что каждый пятый опрошенный затруднился ответить на вопрос.
Ранее стало известно, что большинство россиян поддерживают проведение спецоперации на Украине, согласно данным опроса Всероссийского центра исследований общественного мнения (ВЦИОМ).