MTV3: власти Финляндии арестовали активы подпавших под санкции россиян на €189 млн
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«По данным правоохранительных органов, аресты затрагивают несколько десятков организаций, включённых в санкционный список ЕС», — говорится в сообщении.
В частности, по данным телеканала, под санкции попали акции, деньги, различное промышленное сырьё и транспортные средства россиян.
Ранее Совет Евросоюза на полгода продлил действие персональных санкций за «подрыв суверенитета Украины», действующих с 2014 года.