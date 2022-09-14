MTV3: власти Финляндии арестовали активы подпавших под санкции россиян на €189 млн

В Финляндии у подпавших под санкции россиян арестовали имущество на €189 млн, сообщил телеканал MTV3.

«По данным правоохранительных органов, аресты затрагивают несколько десятков организаций, включённых в санкционный список ЕС», — говорится в сообщении.

В частности, по данным телеканала, под санкции попали акции, деньги, различное промышленное сырьё и транспортные средства россиян.

Ранее Совет Евросоюза на полгода продлил действие персональных санкций за «подрыв суверенитета Украины», действующих с 2014 года.